Intervistato da Tmw, l'ex calciatore dell'Inter, Antonio Paganin, ha espresso la propria opinione al centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu.



“Mi dispiace che non stia giocando molto Asllani, che sta affrontando un momento di difficoltà fisiologico. Calhanoglu invece è nettamente più esperto e si è visto nelle ultime settimane. In questo momento il turco dimostra di poter essere una valida soluzione in quella zona”.