L’attesa è terminata, dopo qualche intoppo e la preoccupazione di non riuscire a concludere tutto entro i tempi giusti, si è sbloccata l’operazione che riguarda Tómas Palacios. Già ieri sera vi abbiamo raccontato dell’ok a procedere arrivato dalla federazione argentina alle ore 19 italiane, semaforo verde che ha stemperato la tensione e regalato sorrisi alle tante persone coinvolte nell’operazione, che ieri sera hanno brindato insieme al calciatore.







Adesso Tómas Palacios è pronto a mettere la sua firma sul contratto che lo legherà all’Inter per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2029. Il difensore argentino è appena arrivato in viale della Liberazione dove svolgerà tutto l’iter che lo accompagnerà alla firma. Questa sera il classe 2003 sarà presente allo stadio insieme ai suoi agenti e assisterà alla partita tra Inter e Atalanta. Da domani, invece, sarà già a disposizione di Simone Inzaghi.