, ma non ha ancora chiuso l'affare per riportare in Italia l'ex juventino del Bayern Monaco. Perché. Ci sono già stati dei contatti con l'entourage del giocatore che, secondo Sky, non ha chiuso la porta a un trasferimento in Serie A. Il nazionale croato, 33 anni il prossimo 9 settembre, è. Sarà soltanto un sogno in una notte di mezza estate o i tifosi interisti possono davvero sperare di vederlo a San Siro? Lo dirà il tempo...