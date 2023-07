E' ancora incerto il futuro di André Onana, portiere titolare dell'Inter ritenuto incedibile da Simone Inzaghi ma per il quale la società nerazzurra è pronta ad ascoltare offerte, potendo realizzare una plusvalenza importante. Arrivato l'anno scorso dall'Ajax a parametro zero, il nazionale camerunese classe 1996 viene valutato almeno 50 milioni di euro dai dirigenti dell'Inter.



LA SCELTA DELL'INTER - La cifra in questione rischia di essere troppo alta per il Manchester United, che non a caso sta battendo nuove piste alternative, come quella che porta al 25enne olandese Justin Bijlow del Feyenoord. Più defilato, ma non ancora fuori dai giochi, il Chelsea, che fra l'altro con l'Inter ha in ballo anche la questione Lukaku. "Onana? Non è ancora arrivata l’offerta del Manchester United": due giorni fa, su Onana, l'ad nerazzurro Beppe Marotta si è espresso in questi termini. Una frase che, lungi dal togliere Onana dal mercato, rende l'idea di un'Inter comunque in attesa dell'offerta giusta.



TRUBIN E HANDANOVIC - Per quanto riguarda poi il nome del portiere che potrebbe sostituire Onana, sfumato l'obiettivo principale che era Guglielmo Vicario, passato ufficialmente dall'Empoli al Tottenham, l'Inter sta vagliando una serie di nomi. In questo momento, il preferito sembra essere Anatolij Trubin, stellina 21enne dello Shakhtar Donetsk. Un estremo difensore giovane e in ascesa, un profilo che, se fosse davvero scelto, avrebbe bisogno di una chioccia come Samir Handanovic, tutt'ora in stand-by per un eventuale rinnovo del contratto.