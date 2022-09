“Intervenuto dagli studi di Dazn, l'ex calciatore della Roma, Miralem Pjanic, ha espresso la propria opinione in merito all'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko.



“Dzeko in una squadra fa la differenza è un giocatore affidabile e lo sfrutti meglio se gioca dall’inizio, perché uno della sua stazza ha bisogno di minuti. Adesso è in una situazione nuova per lui, ma le sue partite alla fine le fa. Chiaro che l’età avanza ma Edin è uno competitivo e quando sarà chiamato in causa sarà sempre pronto per la squadra”.