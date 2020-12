La vittoria contro il Napoli lancia l'Inter in classifica, che adesso spera di poter trascorrere le festività da capolista. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore, Lukaku no e l’Inter stacca la Signora di 3 punti portandosi a una sola tacca dal Milan capolista, in frenata. L’ipotesi di passare il Natale più in alto di tutti, come il puntale dell’albero, è concreta. Spezia e Verona sono incroci più leggeri rispetto a quelli che affronterà Pioli: Sassuolo e Lazio. In ogni caso, per dirla con Conte, «viene da sorridere» a pensare di non candidare con forza questa Inter allo scudetto. A parte la ricchezza d’organico, il vantaggio che avrà a primavera, con settimane senza coppe, sarà poderoso”.