Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter si sta trovando alle prese con un problema di peso forma importante per Romelu Lukaku. L'attaccante belga è infatti arrivato con un peso di 104 chili e sta lavorando a ritmi serrati per scendere sotto quota 100. Difficile che possa scendere in campo dal primo minuto contro il Lecce e, al contrario, è probabile che possa essere ancora il baby Esposito ad essere premiato da titolare da Conte.