Problemi tra Inter e Flamengo per Gabigol. Come riporta UOL Esporte, il club nerazzurro vorrebbe cedere il giocatore a cifre più alte rispetto ai 20 milioni offerti ora e una percentuale più bassa sulla futura rivendita, anche del 5%. Più soldi ora, meno in futuro. Il motivo? Chiudere subito per Christian Eriksen.