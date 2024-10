Inter pronta a collaborare con la giustizia: la procedura per i biglietti alla Curva, corso per i calciatori sui rapporti coi tifosi

in merito alle ultime intercettazioni emerse nel filone che ha finora condotto aa inizio settembre., i quali acquistavano i titoli per poi far partire il grande giro d'affari, il tutto alla luce del sole, con tanto di annunci e riferimenti sui social.

Richieste che in determinate occasioni sono state superiori ai mille biglietti, cometra le parti, con anche momenti di tensione, visto che inizialmente il club non intendeva soddisfare la tifoseria organizzata. Un, ex capo ultrà nerazzurro, che ha dichiarato: "Avevamo fatto una richiesta iniziale, ma ce ne sono stati proposti meno della metà. Allora per evitare di lasciare la metà dei tifosi a casa abbiamo detto 'non va nessuno'. Poi invece la società, in accordo anche con la Questura, è riuscita a ottenere i 1500 biglietti".

, un filtro che però non sempre è stato rispettato ed è su questo che il pm adesso sta concentrando gli sforzi al fine di trovare un equilibrio da rispettare., che ha chiarito: "Noi siamo parte lesa come hanno detto i magistrati. Sono qui per togliere ogni preoccupazione ai nostri sostenitori. Vogliamo collaborare, siamo a totale disposizione. L'Inter ha una struttura di sicurezza che applica dei protocolli rigidi, a volte purtroppo ci sono dei fenomeni aldilà del perimetro aziendale. L'Inter è una società integerrima che agisce con trasparenza. Speriamo di allontanare questo fenomeno di criminalità dallo stadio".

, che insieme ad avvocati e alla Digos hanno trattato il