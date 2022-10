Costretto a inseguire, ancora una volta. Il ritorno tra i convocati di Romelu Lukaku è una buona notizia per l'Inter, lo è un po' meno per Jaoquin Correa, per il quale lo spazio è tornato a ridursi. L'acquisto più oneroso dell'estate 2021, con Big Rom fuori per infortunio, non è riuscito a scalare le gerarchie e ora rischia di diventare una quarta scelta, di peggiorare una posizione che già lo vedeva partire in seconda fila. Lo confermano i numeri, il Tucu ha giocato 13 partite, per un totale di 435', con all'attivo 2 assist e 2 gol, l'ultimo il 30 settembre contro la Cremonese. Il suo principale rivale, Edin Dzeko, ha visto il campo 15 volte, per un totale di 867', con 4 gol e 3 assist, stessi gettoni, 15, per il titolare Lautaro Martinez, con 7 gol e 3 assist in 1203'.



MONDIALE IN BILICO - L'uomo voluto da Inzaghi, insomma, non è riuscito a prendersi l'Inter. E ora rischia di non prendersi nemmeno il Mondiale. Scaloni, ct dell'Argentina, lo ha ufficiosamente inserito nella lista dei pre convocati per il Qatar, insieme al Toro, ma il suo nome - secondo la stampa argentina - è sulla lista degli 'scartabili' in vista delle scelte definitive. Sarebbe una brutta notizia per lui e per l'Inter, che nel 2021 l'ha pagato 30 milioni più 1 di bonus e al 31 dicembre lo avrà a bilancio per circa 18,5 milioni di euro. A quella cifra e senza la vetrina del Mondiale sarebbe difficile trovare acquirenti.