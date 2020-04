Alvaro Recoba, ex attaccante dell'Inter, in diretta social sul canale Mario_Inter_Youtube, ha parlato anche del 5 maggio 2002, quando i nerazzurri persero lo scudetto all'ultima giornata contro la Juve: "Ho sentito tante cavolate a riguardo, che loro avevano favorito altre squadre facendo risultati particolari. La verità è che la Lazio si giocava l'Europa. Noi siamo partiti alla grande, abbiamo segnato e giocavamo bene, poi ci sono stati degli errori. Colpa di Gresko? No, è colpa di tutti. Io ho sbagliato un rigore quando siamo usciti dal preliminare di Champions contro l'Helsingborg e me ne sono preso la responsabilità. Tornando al 5 maggio, quando abbiamo subito il 3-2 abbiamo capito che sarebbe stata dura, è stato un brutto colpo".