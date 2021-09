Nicolò Barella è il secondo assistman d'Europa tra i centrocampisti, alle spalle di Paul Pogba. Il centrocampista dell'Inter è uno dei punti di forza dell'undici di Simone Inzaghi, ormai tra i top nel suo ruolo in Europa. E questo è il motivo per cui l'Inter è al lavoro per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024: entro un mese, scrive la Gazzetta dello Sport, l'agente del calciatore, Alessandro Beltrami, verrà convocato in sede per discutere del prolungamento con adeguamento. Perché l'Inter non vuole fare a meno del motorino sardo.