Due opzioni sul tavolo, ed un piano B: laattende sempre, la pari delle altre società di Serie A, di conoscere il suo destino sulla ripresa del campionato. Per il momento, comunque, restano due gli scenari per i blucerchiati. Le date per ripartire sono il, in modo tale da finire il campionato il 2 agosto, ma per il turno inaugurale la Samp è attesa da due possibili avversarie. Fra i club c'è chi ad esempio vorrebbe partire con i recuperi della 25ª giornata, ossia Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari,e Torino-Parma, in modo tale da pareggiare subito la classifica, specialmente tenendo conto della possibilità di un nuovo stop. In quel caso, i blucerchiati sarebbero da subito protagonisti con la trasferta a Milano, o in campo neutro, a seconda delle condizioni della Lombardia.L’altra corrente di pensiero invece prevede di partire subito con le 10 gare della 27ª giornata, per poi recuperare subito la 25ª con un turno infrasettimanale. In quel caso,, e poi immediatamente dopo l’Inter nel recupero. Il Consiglio è atteso da un indicazione su questo punto, prima della decisione dell’Assemblea, che probabilmente deciderà nel corso della prossima settimana.Il piano B previsto da Gravina, invece, riguarda i playoff e playout. Si tratta di un argomento particolarmente inviso alle squadre di Serie A, e in particolare a Genoa e Sampdoria,. Da valutare anche la posizione delle piattaforme, perché Sky, Dazn e Img non hanno saldato l'ultima rata e sembrano intenzionate a chiedere alcuni sconti sul prossimo campionato.