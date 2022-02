Il tiro centrale di Raspadori gli passa sotto le gambe, l’ennesima frittata della sua deludente stagione. Incolpevole sul colpo di testa angolato di Scamacca.Il migliore del pacchetto difensivo, anche se Traoré, quando taglia il campo, qualche problemino glielo crea. Si rende pericoloso con un bel colpo di testa, ma trova un Consigli in grande spolvero. Salva sulla linea il tentativo di Raspadori, che con uno scavetto aveva superato Handanovic.Scamacca è un gigante con buona tecnica e l’olandese non riesce ad anticiparlo quasi mai. Scarico.Che Berardi potesse creargli qualche problema era scritto, e infatti accade. Prova a ribaltare il fronte con qualche giocata lunga, ma non è una gran serata neanche per il suo mancino educato.Un paio di affondi con i tempi giusti, ma lì dietro è stranamente disordinato e spesso Traoré scappa via alle sue spalle.(Dal 1’ s.t.Subito un paio di sgasate interessanti e un assist che mette Deko solo davanti alla porta, ma il bosniaco spreca.Resta in campo 45’, in cui non ci capisce niente.(Dal 1’ s.t.Con lui davanti l’attacco ha un altro peso specifico, ma gli capitano due grandi palle gol e le spreca entrambe).: Da regista è disastroso. Porta palla oltre il consentito e lascia sguarnita la sua zona di competenza, offrendo al Sassuolo spazi golosi in cui fiondarsi. Secondo tempo da mediano, accanto a Calhanoglu, va un po’ meglio.Perde il pallone che manda in porta il Sassulo per il gol dell’1-0, ma su di lui il fallo è netto. Sente addosso la responsabilità del fattaccio e non riesce mai a liberare la sua qualità al servizio della squadra.(Dal 33’ s.t.Assiste da spettatore non pagante al movimento di Scamacca, alza il braccio alla Baresi per chiamare un fuorigioco inesistente, sempre da fermo, e l’attaccante neroverde non perdona. Errore pesante. Prova a farsi perdonare e disegna due assist, entrambi per Dzeko, ma il bosniaco è poco lucido davanti alla porta.(Dal 33’ s.t.Al pronti via perde la sua classica palla a metà campo e il Sassuolo per poco, con Traoré, non trova il vantaggio dopo appena 40 secondi. Non combina nulla di buono, né da punta, né da trequartita. Si descrive leone, si mostra agnellino.Crisi nera, il gol non arriva. Neanche a porta vuota. Il problema c’è ed è evidente.Disegna un’Inter priva di senso, con Barella regista e Dimarco in marcatura su Berardi. Un suicidio annunciato.Allo scoccare dei 30 minuti si esibisce in volo d’angelo per sventare il colpo di testa di Skriniar, diretto all’angolino. Raccoglie altri applausi pochi minuti dopo, sulla bordata di Gagliardini dalla distanza. Abbassa la saracinesca anche in uscita bassa su Dzeko. È abbastanza? Neanche per scherzo, Dzeko indirizza il colpo di testa all’angolino e lui si tuffa a respingere in grande stile.Tiene a bada un Perisic non troppo ispirato.Una sola sbavatura, quando perde palla sul pressing di Dzeko e crea un potenziale pericolo per i suoi.Gioca con ordine e disciplina, bravo in marcatura e nel coprire spazi. Esce per infortunio.(Dal 1’ s.t.Entra con grande personalità e salva un gol fatto, respingendo una conclusione di Sanchez a botta sicura).Si alterna bene con Traoré e prova anche qualche affondo con conclusione annessa. Con l’ingresso di Dumfries arretra il suo raggio d’azione.Inesauribile, box to box per l’intera durata del match.(Dal 25’ s.t.Entra a giochi fatti, con l’Inter che prova a spingere, gestisce senza ansia).Elude l’intervento di Barella e avvia l’azione del 2-0. Sbaglia pochissime palle.Recupera palla e fornisce l’assist per il gol dell’1-0. Sfiora il gol con uno dei suoi tiri a giro sul secondo palo e annienta Dimarco, che prova a marcarlo senza successo.(Dal 44’ s.t.Scappa via su una palla recuperata dai suoi e conclude verso la porta, trovando un Handanovic disastroso che gli spiana la via per il gol. Partecipa anche all’azione del 2-0, aprendo il gioco per Trarre.Fa male all’Inter soprattutto quando riesce a tagliare il campo. Suo il cross perfetto per Scamacca, che l’attaccante neroverde trasforma in gol.Mostruoso, spalle alla porta fa quello che vuole, tiene lontano de Vrij e cuce gioco con tocchi di estrema concretezza e intelligenza. Trova anche il gol che chiude il match. Il migliore dei suoi, Marotta e Ausilio lo vedono già in nerazzurro.(Dal 25’ s.t.Dionisi lo sceglie in una fase del match in cui bisognerebbe tenere di più palla, missione che non riesce a portare a termine perché l’Inter tiene in mano il pallino del gioco).Domina il primo tempo. Subisce un po’ nella ripresa ma porta a casa un’altra grande vittoria su un campo prestigioso.