Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, ha espresso la propria opinione sul calciatore dell'Inter, Sebastiano Esposito, la scorsa stagione in prestito a Spal e Venezia.



"Un giovane da cui mi aspetto una grande stagione? Sebastiano Esposito, se scenderà di nuovo in B. Mi aspettavo qualcosa in più da lui sia a Ferrara che a Venezia, dove ha giocato poco. Aveva referenze enormi, non vorrei le abbia sofferte un po'"