Ieri ad Appiano Gentile si è rivisto Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, reduce dall'intervento al tendine peroneo della caviglia, è arrivato con un tutore alla gamba sinistra e ha lavorato un po' in palestra agli arti superiori. I tempi restano lunghi (2020), ma l'umore buono del Niño al ritorno è un segnale della voglia di rendersi utile in futuro per l’Inter.



Sensi e D'Ambrosio possono recuperare per la panchina sabato a Bologna in vista di Dortmund. Per domani a Brescia sono da valutare Vecino (alle prese con un problema muscolare legato a una vecchia cicatrice sul bicipite femorale destro) e Ranocchia, anch'egli alle prese con un affaticamento muscolare. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, rientreranno dal primo minuto Asamaoh e de Vrij.