Belozoglu ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ho parlato con Hakanquattro giorni fa, ma di nazionale. Mi ha detto che a fine Europeo sarebbe tornato a Milano, ma non pensavo per firmare con l'Inter...Nel Milan giocava in un sistema diverso, ma ha testa e talento per coprire più ruoli. Può fare la mezzala pura, alternarsi sulla trequarti. Muovendosi tra le linee sa essere micidiale, sfruttando il tiro e innescando le punte. A lui piace sacrificarsi per la squadra. E nell’Inter, come nella Lazio di Inzaghi, ognuno è pronto a dare tutto per i compagni"."Serve grande personalità per reggere la pressione in una grande squadra, sommata a quella dei tifosi che si sentono traditi. Credo che sarà una grande sfida, il completamento di una crescita continua."Per nessuno è facile adattarsi al calcio italiano, anche lui ha avuto bisogno di tempo. Ora non avrà problemi, dovrà abituarsi a un nuovo allenatore e a nuovi compagni. Ma Hakan, con cui ho giocato in nazionale, sa fare gruppo perché è umile e