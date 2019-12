Gabriel Barbosa, attaccante del Flamengo di proprietà dell'Inter, ha parlato del proprio presente e del proprio futuro ad A Bola: "Sono calmo e felice. Se non avessi giocato in Europa, forse non sarei dove sono oggi. È stato molto difficile arrivare qui, sono molto contento del Flamengo e mi auguro di chiudere con una Coppa. Non serve a niente chiedermi cose sul futuro, la mia attenzione è rivolta al Mondiale per Club. È il momento più alto della storia del Flamengo, che non gioca la Coppa da molti anni. Contro l'Al-Hilal è stata una gara molto difficile, ma penso che il Flamengo abbia fatto molto bene. Adesso c'è la finale".