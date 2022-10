Ivan Perisic, centrocampista esterno del Tottenham ma ex Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l'Eintracht Francoforte: "All'inizio adattarmi alle abitudini del mister è stata dura, ma ho lavorato sodo. Ormai da due anni e mezzo gioco in questa posizione, ma ogni giorno posso migliorare. Comunque è importante anche la società, la dirigenza e servono tanti bravi giocatori con una buona mentalità".