Al termine della sfida contro il Torino, Conte ha denunciato poca cattiveria agonistica da parte dei suoi. Una lacuna che però potrebbe sorgere dallo stesso tecnico nerazzurro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Chissà che il fatto di sottolineare con forza, dalla società all’allenatore, che per la vittoria di un trofeo ci sono squadre più attrezzate e che lo scudetto è poco più che un’opzione complicata - peraltro discorsi anche legittimi - non finisca per «allegerire» troppo i giocatori, un motivo anche solo inconscio per non mostrare il «furore», usando giusto le parole dell'allenatore”.