Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con lo Sheriff Tiraspol: le sue dichiarazioni.



DA HAKIMI A DARMIAN E DUMFRIES - "Hakimi è fortissimo, ma anche l'anno scorso ho giocato con Darmian e ci troviamo bene anche con Dumfries: non c'è molta differenza, ci aiutiamo tutti e questo è quello che conta".



GOL SUBITI - "Perché ultimamente prendiamo sempre gol? Sicuramente stiamo subendo tanti gol ma le squadre di Inzaghi sono fatte così. Dobbiamo trovare l'equilibrio in attacco e in difesa, se non prendi gol ci sono più possibilità di vincere. Prendiamo tanti gol, non siamo contenti e dobbiamo migliorare".



SEGNA PIU' GOL - "Abbiamo ottimi crossatori, spero sempre di trovare palloni buoni in area per segnarne altri".



CONFRONTO CON I COMPAGNI PER MIGLIORARE - "Non serviva neanche, anche i nuovi sanno che in Champions vogliamo andare avanti. Secondo me non serviva, sappiamo tutti cosa significa giocare per l'Inter e cosa significa giocare in Champions. Siamo concentrati su domani".



CALENDARIO - "Più difficile giocare con le varie finestre Nazionali? No, non credo. Se giochi a questi livelli devi essere pronto. Siamo forti e sempre contenti di giocare".