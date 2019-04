Incedibile, o forse no. Il futuro di Milan Skriniar resta un rebus, al di là di quella che è l'attuale posizione dell'Inter. Nulla di deciso, nulla di definitivo, ma il rinnovo del contratto, per il quale manca solo l'ufficialità, non chiude la porta a un addio nella prossima finestra di mercato. Alla base del discorso c'è una ragione puramente economica, non tecnica. L'Inter è felice dello slovacco, arrivato nel 2017 dalla Sampdoria, dopo una lunga trattativa ha trovato l'accordo per il prolungamento fino al 2023 con ingaggio da 3 milioni di euro più bonus, perché crede fermamente nelle sue qualità di difensore e di leader, l'estate potrebbe però portare offerte mostruose, in grado di cambiare lo scenario.



SUPER OFFERTA - Skriniar al momento non è considerato cedibile dell'Inter, ma il suo profilo è molto richiesto e nell'era del fair play finanziario l'equilibrio economico è prioritario. Al suo agente sono arrivate chiamate da Manchester United, Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain, tutte big in grado di spendere, tutte squadre che hanno necessità di rinforzare il reparto arretrato. Il ragazzo cresciuto nello Zilina sarà uno dei pezzi pregiati sul mercato, insieme a de Ligt (per il quale il Barcellona parte in vantaggio), Koulibaly e Varane, per questo motivo non sono da escludere proposte ufficiali, vicine ai 100 milioni di euro. Una cifra che potrebbe cambiare le certezze dell'Inter.