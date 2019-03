Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, l'Inter è molto infastidita dal pesante like di Giorgio Chiellini sull'ultimo post di Mauro Icardi. Un gesto del genere dal capitano della Juventus è considerato un'intromissione forte e non è piaciuto, come quelle famose parole di Paratici pochi giorni fa. E la società starebbe anche pensando di multare l'ex capitano, svela il Corriere della Sera.