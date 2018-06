Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah, ma il mercato dell'Inter non si ferma: i nerazzurri sono ora alla ricerca di un esterno offensivo, di un centrocampista e non solo, l'idea è di arrivare a un altro terzino da alternare con Asamoah, visti i probabili addii di Nagatomo e Dalbert. Da Manchester arriva un'idea, un jolly che potrebbe dare a Spalletti un rinforzo sia per la mediana che per la corsia mancina: Daley Blind.



SONDAGGIO - 28 anni compiuti lo scorso marzo e contratto in scadenza nel 2019, l'olandese figlio dell'ex ct Danny non ha trovato continuità quest'anno (17 presenze), complici un infortunio alla caviglia e un feeling a intermittenza con Mourinho, e può lasciare lo United in estate. Per l'Inter è più che un'idea: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno effettuato i primi sondaggi per capire se vi sia la disponibilità a trasferirsi a Milano e abbracciare il progetto interista. Un primo passo, non resta che attendere le prossime settimane: se da Blind arriverà il sì, allora la pista potrà rapidamente scaldarsi.