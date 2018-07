Bel gesto di Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter: al termine dell'allenamento al centro sportivo di Appiano Gentile il tecnico nerazzurro si è soffermato per una sessione di fotografie ed autografi con i tifosi. Una volta giunto davanti al piccolo Federico, ecco il simpatico siparietto: "Mister, mi fa un autografo?", ha chiesto il bambino. "Ok, ma dopo tu lo fai a me!", la risposta di Spalletti al giovane tifoso. Detto, fatto: il piccolo firma la maglia dell'allenatore, in mezzo alla tenerezza generale.