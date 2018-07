Luciano Spalletti ha fretta di avere Vidal, questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come per il cileno ci sia ancora la concorrenza dello United.



“L’allenatore frigge come si evince dalle frasi diffuse ieri da Mediaset, rilasciate dopo l’amichevole di Nizza: «Con questo esercito di sentimento alle spalle c’è da fare un campionato importante. E per farlo ci vogliono determinate caratteristiche. Un numero di calciatori giusti per poter gestire tutte le competizioni». Vidal si è promesso all’Inter ma non aspetterà a vita e, in tal senso, c’è pure il rischio di assistere a un sorpasso del Manchester United dopo che pure José Mourinho ha messo pressione al board dei Red Devils. Ausilio ne è consapevole ma si deve adeguare ai paletti imposti da Suning”.