Il centrocampista del Parma Dejan Kulusevski, vero e proprio gioiello di questa prima parte di stagione, ha rilasciato un’intervista a DAZN, nella quale l’omonimo Dejan Stankovic, commentatore tecnico per l’emittente tornato a lavorare per l'Inter: "Ciao Dejan, come stai? Spero tutto bene. Ti faccio i miei complimenti, in bocca al lupo per il futuro. Pensa solo a giocare e continua così, con i piedi per terra. Vedo che tanti ti paragonano a de Bruyne, ma per me devi fare la tua strada ed essere riconosciuto con il tuo stile di gioco, stai andando alla grande".



LA REPLICA DI KULUSEVSKI - La risposta da parte del calciatore del Parma: “Incredibile. L’ho visto una volta quando giocavo con l’U17 contro l’Inter, suo figlio gioca lì. A fine partita ero stanco, ma sono comunque corso a chiedergli una foto. E’ stato uno dei più grandi giocatori che io abbia mai visto. A casa mia guardavamo i suoi gol, ricordo quello contro lo Schalke da centrocampo. Quando tornerò a casa dirò a mio padre che Stankovic mi ha mandato un messaggio“.