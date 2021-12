Il futuro di Ivan Perisic è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista croato dell'Inter è in scadenza a giugno, non ha chiuso le porte a un rinnovo ma le sue ottime prestazioni hanno attirato numerosi club stranieri: come riportano i media spagnoli il Tottenham di Antonio Conte potrebbe tentare l'assalto offrendogli un ricco contratto.