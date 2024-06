Inter, Tarantino: "Under23? Progetto non semplice ma prima o poi..."

Inter via Getty Images

Questi sono giorni caldi sul frontein casa Milan. Dall'altra sponda del Naviglio, invece, l'non sta lavorando alla realizzazione di una seconda squadra da iscrivere al campionato di Serie C. A margine del Festival della Serie A a Parma, il responsabile del settore giovanile del club nerazzurro,, ha rilasciato alcune dichiarazioni e si è soffermato sulle difficoltà in casa Inter:- "Tutti i grandi club ce l’hanno in testa e tra questi anche l’Inter rifletterà per capire quando è il momento più opportuno. È un progetto non semplice, ma ho la convinzione che nel prossimo futuro anche l’Inter allestirà una squadra Under23”.

- "Il livello è così alto che è difficile per un nostro giovane inserirsi a breve in prima squadra ma ci sono comunque giocatori con potenzialità per fare carriere di buon livello”.