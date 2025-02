Inter, Taremi sotto esame: l’iraniano non convince né Inzaghi né Oaktree

Calciomercato

per consentire a turno a uno dei due di prendere fiato. Ma le cose adesso sembrano cambiate, partendo dal presupposto che a Lecce il calciatore iraniano ha avuto un problema addominale che per circa una settimana non gli ha consentito di essere al meglio.Scelta di natura tecnica, che ovviamente potrebbe anche aprire a qualche riflessione per i prossimi mesi visto che finora il rendimento dell’ex Porto è stato tutt’altro che soddisfacente, così come lento è il suo inserimento all’interno del collaudato gruppo nerazzurro.

La partita contro la Juventus potrebbe dare altre indicazioni in tal senso, visto che Thuram, se schierato dal primo minuto, dovrà comunque giocare convivendo almeno in parte con un problema alla caviglia non del tutto superato, il che potrebbe costringere Inzaghi a contemplare un minutaggio limitato per il calciatore francese.

tirando le somme al termine di una stagione che per due terzi è stata molto deludente giudicando i numeri di Taremi,È allora chissà che la stessa proprietà americana non possa iniziare a spingere per una cessione, visto che l’ingaggio non è di quelli leggeri e anche l’età non consente al club di monetizzare in futuro con il suo cartellino. Le: un gol in Serie A, un gol in Champions e un gol in Supercoppa. Poco, quasi niente per quello che almeno sulla carta quest’anno partiva per essere il terzo attaccante dell’Inter.