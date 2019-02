Risonanza magnetica per @MauroIcardi presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano

L'ex capitano dell'Inter, accompagnato dal padre e dalla moglie-agente Wanda Nara, è arrivato questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, ​per conoscere l'entità dei problemi accusati settimana scorsa, al ginocchio e alla caviglia, emersi dopo aver rifiutato a convocazione per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna.Con un comunicato ufficiale l'Inter ha confermato che le condizioni di Mauro Icardi non sono peggiorate rispetto all'inizio dell'anno: "Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso".