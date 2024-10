AFP via Getty Images

Inter, Thuram: "Il titolo di cannoniere non mi interessa. Sull'infortunio alla caviglia..."

35 minuti fa



Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino, match nel quale l'attaccante francese ha realizzato una tripletta: "Era da due/tre partite che non facevo gol. L'importante è che la squadra abbia vinto. Oggi ho segnato, bene per me".



LO SCUDETTO - "Dipende da noi? Ogni partita in Serie A è difficile, abbiamo una grande rosa e proveremo a fare sempre meglio".



CLASSIFICA MARCATORI - "Non mi interessa. L'importante è che l'Inter vinca e portare a casa i tre punti".



In conferenza, Thuram ha parlato anche del leggero infortunio occorsogli in partita: "Come va la caviglia? Un po' male, ha girato un po' e farò esami. La nazionale? Meglio aver vinto, ci vado con la testa leggera".