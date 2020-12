Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, parla a pianetamilan.it di Samir Handanovic, attuale numero 1 nerazzurro: "Io quando giocavo mi concentravo solamente sulla partita, l’ambiente esterno non lo tenevo in considerazione perché può essere di aiuto e di disturbo. Il ruolo del portiere è un ruolo che ti devi concentrare solamente all’interno del campo. A me piace tantissimo Handanovic perché dimostra equilibrio in tutte le situazioni che ci sono all’Inter".