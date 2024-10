Inter-Torino: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 5 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valida per la settima giornata di campionato in Serie A. Reduci dalle vittorie con Udinese e Stella Rossa, i nerazzurri campioni d'Italia si presentano a questa trasferta con 11 punti in classifica, gli stessi del Torino caduto in casa contro la Lazio. Arbitra Marcenaro, assistito da Giallatini e Bercigli con Colombo quarto uomo, Abisso e Aureliano al Var.Partita: Inter-Torino.Data: sabato 5 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Inter-Torino viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

(3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. All. Vanoli.