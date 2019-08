L'addio di Radja Nainggolan all'Inter è ormai imminente, con il centrocampista belga pronto a tornare a vestire la maglia del Cagliari. Secondo quanto riportato da Tuttosport, due sono i sostituti su tutti sulla lista di Beppe Marotta: si tratta di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona ed ex della Juventus al pari del dirigente e di Antonio Conte, e di Ivan Rakitic, sempre in forza ai blaugrana, che potrebbe lasciare in questa rovente estate di mercato.