Già pallino di Marotta alla Juventus, Matteo Darmian sarebbe rientrato in orbita Inter che quest'estate potrebbe tentare l'affondo al difensore del Manchester United. Solskjaer non lo reputa incedibile, scrive Tuttosport e la possibile partenza di Dalbert (accostato al Borussia Dortmund già la scorsa stagione) libererebbe una casella per l'azzurro.