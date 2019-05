Non solo Ionut Radu. Inter e Genoa si incontreranno presto per definire il futuro del portiere per cui il club nerazzurro vanta un diritto di riacquisto valido anche per la prossima stagione. I due club, però, si incontreranno anche per definire almeno altre due operazioni che, secondo il Corriere dello Sport, confermeranno Eddy Salcedo in nerazzurro (sarà esercitato il riscatto) e potrebbero riportare a Milano, Daniel Bessa.