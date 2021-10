I continui infortuni di Stefano Sensi hanno creato un vero e proprio caso attorno al centrocampista marchigiano e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela uno dei motivi che costringe il calciatore spesso ai box.



"Stefano Sensi salterà anche la sfida contro il "suo" Sassuolo. Una non notizia, visto che il genietto marchigiano più che la lampada continua a sfregare le maniglie dell'infermeria di Appiano. Una maledizione causata anche da una difformità del bacino che va a condizionare la corsa e quindi l'inserzione degli adduttori. E dire che in questa Inter di corazzieri l'atipicità del 26enne di Urbino servirebbe come il pane".