Si è creata una situazione curiosa attorno a Antoniodopo la strameritata conquista dello scudetto:Calciatori, tifosi, anche. Un atteggiamento che ha molto dell’adulatorio ma è poco realistico. Nessuno, infatti, si pone una domanda che potrebbe tranquillizzare i molti che temono l’addio del tecnico:da un altro anno di contratto e nella prossima stagione guadagnerà. Non tanti: tantissimi,, soprattutto nel calcio povero di oggi. Ebbene,e cambiare aria: un’offerta economicamente superiore, che al momento nessuno sembra poter anche solo immaginare; una proposta tecnica straordinaria e irrinunciabile per guidare una squadra decisamente superiore a quella nerazzurra, di cui non c’è traccia. E allora, ripetiamo:Qualcuno davvero pensa che Conte lasci l’Inter perchépotrebbe avere difficoltà a prendergli un esterno sinistro di alto livello o una quarta punta migliore di? Se non vogliamo essere seri, cerchiamo almeno di essere realistici:Sia chiaro,: lui è un professionista, per di più straordinariamente bravo, ed è giustissimo che guardi anche ai soldi. Chiunque lo farebbe, al suo posto, e chiunque lo fa, qualsiasi lavoro svolga. E non tiriamo fuori l’idea che possa andarsene per una questione di principio:Se a Conte non arriverà un’offerta esagerata,. Ma nel frattempo sarà riuscito a creare apprensione attorno a sé e a sentirsi desiderato. E magari pretenderà che la società si esponga di nuovo per dire che non bisogna pretendere niente da questa squadra, perché in fondo non è così forte.@steagresti