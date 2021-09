La vittoria dello Sheriff contro il Real ripresenta all'Inter vecchi spettri. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Al Bernabeu martedì sera è saltato in area un castello di carte e proclami superbi: la regina della Superlega punita da una squadra minuscola, bizzarra, che non avrebbe neanche uno Stato vero in cui riconoscersi. L’exploit dello Sheriff col grande Real è una delle piccole grandi imprese che regala il calcio, ma aumenta il rischio che i nerazzurri debbano palpitare ancora fino all’ultima giornata del girone. Vecchia abitudine, ormai: nel 2018-19, anno del ritorno in Champions League, la squadra di Spalletti fallì il match-point in casa col Psv. Nei due anni successivi Conte ha buttato via l’occasione, prima contro un Barça venuto a San Siro in gita con tanti giovani canterani (2019-20) e l’anno scorso sbattendo contro il solito muro dello Shakhtar”.