Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, parla a Footballnews24 del momento che stanno vivendo i nerazzurri: “I ricordi che ho sono indelebili, ogni giocatore che ha costituito quel gruppo ha avuto la possibilità di entrare nella storia di un grande club come l’Inter. Riguardo a José Mourinho credo che il suo curriculum e i suoi titoli parlino per lui. Ora l’Inter non vince il campionato da molto tempo, ma credo che la società abbia fatto davvero bene a prendere Antonio Conte, è un allenatore vincente. Anche se la Juventus rimane ancora la squadra da battere. Il portiere più forte in Italia? Samir Handanovic”.