Marcelo Estigarribia, esterno ex Juventus, scudettato con Conte, parla a Radio Bianconera: "La Juventus la vedo bene, sono arrivati anche nuovi giocatori e fino a questo momento non è partito nessuno. Ho visto che è andato via Spinazzola, Pellegrini non lo conosco tantissimo mentre Leo aveva fatto bene. Buffon? Ho visto anche la presentazione, ha scelto la maglia 77. È tornato a casa, finirà lì la sua carriera. Bene per lui e per la Juventus".



SU CONTE - "Conte sta cercando un attaccante credo che Higuain sarebbe perfetto per lui. L’Inter farà una buona stagione, non so se vincerà lo Scudetto ma farà una buona stagione. La favorita è la Juventus, ha vinto otto scudetti di fila. Spero che si possa vedere una Serie A di buon livello e non con una Juventus che vince con tante giornate d’anticipo"