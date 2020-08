C'è stato un momento ben preciso dello sfogo di Antonio Conte ieri dopo la vittoria dell'Inter a Bergamo. "Faremo valutazioni, tante cose non mi sono piaciute. E protezione zero assoluto nei confronti di squadra e allenatore. Zero assoluto", ha detto Conte indicando proprio il numero zero. Una delle bordate che non sono andate giù in maniera particolare.