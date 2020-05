Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, parla del futuro di James Rodriguez, pronto a lasciare il Real Madrid. Queste le parole del colombiano al Daily Mail: “James è il miglior giocatore per noi colombiani. Dipende da lui, ha tutto quello che serve per fare bene. Vorrei che James andasse in Inghilterra perché ci sono molte opzioni interessanti per lui. È già in una delle migliori squadre, il Real Madrid, ma la Premier League sarebbe una grande meta. Anche se, egoisticamente, spero di vederlo in Italia nella mia Inter. Spero che un giorno possa sostituirmi come calciatore colombiano a San Siro. Chi lo prende farà comunque un acquisto eccellente”