L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sulle corsie laterali dell'Inter e spiega come, oltre al marocchino Hakimi sulla fascia destra, i nerazzurri possano contare anche su Federico Dimarco, attualmente in prestito al Verona, sulla corsi opposta.



“E proprio l’Inter ha in questo momento l’esterno più decisivo del campionato, Achraf Hakimi, e curiosamente ha sviluppato nel suo settore giovanile l’omologo sull’altra fascia protagonista delle ultime due giornate, Federico Dimarco. Entrambi in gol: il marocchino a Roma, portando a 6 il suo già straordinario bottino stagionale, e l’italiano contro il Crotone, dopo aver incantato tre giorni prima con un prodigioso sinistro al volo contro il Torino”.