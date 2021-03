Georginio Wijnaldum rimane un obiettivo di mercato dell'Inter a parametro zero, ma secondo la stampa catalana è il Barcellona in pole position per lui. Il centrocampista in scadenza con il Liverpool vorrebbe la garanzia di un posto da titolare che i blaugrana non possono garantirgli, ma l'Inter per superare la concorrenza deve accelerare altrimenti l'olandese firmerà per il Barcellona.