Il centrocampista dell'Inter Matias Vecino ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Barcellona: "Siamo riusciti a portare a casa un punto, è importante per noi. Adesso la prossima gara è decisiva non possiamo fallire. Il Barça ti fa correre molto, in modo da farti trovare poco lucido nel momento in cui vieni in possesso del pallone. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica così come all'andata, meglio nella ripresa con più spazi. Contro il Tottenham dobbiamo andare con la testa giusta, non per il pareggio, ma per la vittoria".