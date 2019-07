L'Inter continua a lavorare per concludere il colpo Lukaku. I nerazzurri hanno rallentato leggermente la trattativa con il Manchester United, ma hanno rassicurato l'attaccante belga: l'affare dovrebbe realizzarsi nei prossimi giorni, quando il club milanese piazzerà l'accelerazione giusta. Al contempo l'Inter lavora per la cessione di Mauro Icardi. I nerazzurri hanno fretta di concludere la trattativa. La Juventus prende tempo, consapevole di avere la possibilità di far abbassare il costo del cartellino.