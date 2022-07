Arturo Vidal si avvicina a grandi passi al Flamengo. Il centrocampista cileno, che secondo le ultime informazioni che rimbalzano dal Cile avrebbe già detto sì al Mengão, dà una conferma indiretta del trasferimento a colpi di social: l'ex Barça ha lasciato il classico like ad un post pubblicato su Twitter dalla pagina 'Planeta do Flamengo' in cui si legge a chiare lettere il messaggio "The king is coming".