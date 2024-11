Inter: vincere la Champions non è utopia, ma serve il Lautaro migliore

Redazione Calciomercato

Nella splendida intervista a Paolosul Corriere della Sera, Henrikhha squarciato l’ultimo velo su quello che in tanti avevano scorto, percepito, annusato nei primi mesi della stagione:Quei centimetri in più che nemmeno i GPS riescono ancora a rilevare ma che in campo si sentono, quelle traiettorie chiuse su ogni cross e ogni passaggio,e controe non ao a: eccola la differenza.

Il campionato resta lì, sempre in cima ai pensieri ma alla destra del Sacro Graal. La parola chiave è:. Del valore e dei limiti, propri e degli avversari, in costante mutamento.pur rimaneggiate per scelta o per necessità, hanno sbattuto contro un muro invalicabile. Con una differenza da non sottovalutare: a Manchester l’Inter scelse quel piano partita, resistenza compatta e ripartenze feroci; contro i Gunners è stata messa alle corde (“li abbiamo chiusi nella nostra area”) da una pressione martellante, disinnescata da presenza difensiva e assenza offensiva, di un centravanti vero, tra i londinesi.

Le quotazioni della concorrenza oscillano come le Borse nei giorni delle presidenziali americane. Però una dinamica ciclica, quasi fisiologica, ha portatopiù avanti delle dominatrici delle ultime stagioni,Gli Anni d’oro del Grande Real non sembrano ancora finiti, Pep & The City si prepara già per la decima e l’undicesima stagione ma intanto: gli infortuni di, l’addio dell’insostituibilein modalità risparmio energetico, l’armonia tutt’altro che sweet tra…tutto questo ha portato alleattuali dei due colossi., ma quello è il periodo in cui si raccoglie ciò che si sta seminando ora. E in cui capiremo se dopo il volo di inizio stagione,atterreranno a Monaco di Baviera per la

, che l’anno scorso le sono stati fatali contro l’Atletico. Uno collettivo, l’altro individuale. Al Metropolitano l’eccesso didel vantaggio diede forza a un avversario che era ormai sulle ginocchia. Perché c’è una sottile ma decisiva differenza tra “” e “” della partita: nel primo si è sempre padroni del pallone, dei tempi e delle dinamiche, tattiche e psicologiche; nella seconda si tende a lasciare l’iniziativa agli avversari, a gestire tempi e spazi senza essere però avere completamente in mano la gara.

Sul piano individuale,. Il capitano, l’Uomo delle Finali in Italia, a segno in 3 Supercoppe e 1 finale di Coppa Italia, ma non altrettanto letale a Istanbul. Non solo:. Per legittimare le ambizioni da Pallone d’Oro e per rendere realtà il testamento di Mkhitaryan, agli ultimi balli della carriera al top come altre colonne di questo ciclo interista: